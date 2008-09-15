Nadal yerini korudu



İspanyol raket Rafael Nadal, ATP tarafından açıklanan erkekler dünya klasmanında İsviçreli Roger Federer'in önünde zirvedeki yerini korudu.



İspanyolların Olimpiyat Şampiyonu tenisçisi Rafael Nadal, dünya klasmanın zirvesindeki yerini korudu. ATP tarafından açıklanan son dünya klasmanında 7 bin puanla zirvede yer alan Fransa Açık ve Wimbledon Şampiyonu Rafael Nadal'ı, 5 bin 930 puanla Amerika Açık'ı kazanan Roger Federer takip etti. Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşan Novak Djokovic ise 4 bin 855 puanla listenin üçüncü sırasındaki yerini korudu.



ATP tarafından açıklanan son dünya klasmanının ilk 10 sırasında yer alan tenisçiler, son klasmandaki sıraları ve puanları ise şöyle:



1. (1) Rafael Nadal, İSPANYA, 7 bin puan

2. (2) Roger Federer, İSVİÇRE, 5 bin 930

3. (3) Novak Djokovic, SIRBİSTAN, 4 bin 855

4. (4) Andy Murray, BRİTANYA, 3 bin 040

5. (5) David Ferrer, İSPANYA, 2 bin 490

6. (6) Nikolay Davydenko, RUSYA, 2 bin 400

7. (7) David Nalbandian, ARJANTİN, bin 975

8. (8) Andy Roddick, ABD, bin 845

9. (10) Stanislas Wawrinka, İSVİÇRE, bin 670

10. (11) James Blake, ABD, bin 650





