Nadal yerini korudu

Teniste bayanlar ve erkekler dünya klasmanı açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Kremlin Kupası'nda yarı final oynaması nedeniyle puanını 3782'ye çıkartan Safina, bayanlar dünya klasmanında ikinciliğe yükseldi.Kremlin Kupası'nın şampiyonu Jankovic'in, 4555 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, bu yılki ABD Açık'ta tek bayanların şampiyonu ABD'li Serena Williams ise 3. sıraya geriledi.Erkekler sıralamasında ise ilk 3 değişmedi. İspanyol Rafael Nadal'ın 7000 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer ikinci, Sırp Novak Djokovic de üçüncü sırada yer aldı.Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

TEK BAYANLAR-



1. (1) Jelena Jankovic (Sırbistan)4555 puan

2. (3) Dinara Safina (Rusya)3782

3. (2) Serena Williams (ABD)3717

4. (5) Ana Ivanovic (Sırbistan) 3289

5. (4) Elena Dementieva (Rusya) 3235

6. (6) Maria Sharapova (Rusya)3040

7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusya)2835

8. (9) Vera Zvonareva (Rusya) 2372

9. (8) Venus Williams (ABD) 2247

10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya)2126



TEK ERKEKLER



1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 7000 puan

2. (2) Roger Federer (İsviçre) 5930

3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 4725

4. (4) Andy Murray (İngiltere) 2995

5. (6) David Ferrer (İspanya) 2315

6. (5) Nikolay Davydenko (Rusya)2260

7. (7) David Nalbandian (Arjantin)2175

8. (8) Andy Roddick (ABD)1970

9. (9) Juan Martin del Potro (Arjantin) 1685

10. (12) Fernando Gonzalez (Şili)1645

(Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçilerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)