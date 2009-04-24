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Spor

Nadal yarı finalde

Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda üç İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Tommy Robredo ve Fernando Verdasco üçüncü turu geçti.

24 Nisan 2009 03:00

Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda üç İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Tommy Robredo ve Fernando Verdasco üçüncü turu geçti. Nadal, çeyrek finaldeki rakibi Nalbandian'ın çekilmesiyle yarı finalist oldu. 

Dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda Belçikalı Christophe Rochus ile karşılaştı.

Monte Carlo Masters'tan sonra Barcelona'da da üst üste 5'inci kez zafere ulaşmayı hedefleyen Nadal, rakibine şans tanımadı ve ilk seti 6-2, ikinci seti 6-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Toprak üzerinde yaptığı son 131 maçın yalnızca 3'ünü kaybeden Nadal'ın çeyrek finaldeki rakibi David Nalbandian, kalçasındaki sakatlık nedeniyle turunvadan çekilince İspanyol raket otomatikman yarı finalist oldu.

Bir başka İspanyol tenisçi Tommy Robredo ise, üçüncü turda Rus Igor Andereev ile karşılaştı. Robredo ilk seti 6-4 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

İspanyol Fednando Verdasco da Çek Tomas Berdych'i 7-5, 5-7 ve 6-4'lük üç set sonunda çeyrek finalist oldu.

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