Nadal yarı finalde



Tenis sezonunun 3. Masters turnuvası Monte Carlo'da yarı finalistler belirlendi. Dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal, turnuvada üst üste beşinci şampiyonluğuna doğru ilerliyor.



Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Turnuvası'nda 2 maça birden çıktı. İspanyol tenisçi önce yağmur yüzünden yarım kalan üçüncü tur karşılaşmasını tamamladı. Nicolas Lapentti'yi 6-3 ve 6-0'lık setler ile eledi. Sonra da çeyrek final maçında Ivan Ljubicic ile karşılaştı.



Turnuvaya özel davetiye ile katılan Ljubicic'i de 6-3'lük setler ile geçti. Böylece, Monte Carlo'da üst üste 25. Galibiyetini elde etti ve yarı finalde Andy Murray ile karşılaşmaya hak kazandı.



Novak Djokovic ile Stanislas Wawrinka da çeyrek final maçlarından galip ayrıldı. Djokovic, Fernando Verdasco ile karşılaştığı maçı ancak 3 sette kazanabildi. Sırp tenisçi ilk seti 6-2 önde bitirdikten sonra Verdasco 6-4'lük bir setle beraberliği yakaladı. Ancak son set de Djokovic'in 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.



Stanislas Wawrinka ise Andreas Beck karşısında daha rahattı. İsviçreli tenisçi, 6-2 ve 6-4'lük setler ile son 4'e kaldı ve Djokovic ile eşleşti.