Nadal yarı finalde



Roterdam'da yapılan Dünya Tenis Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu. Andy Murray, Mario Ancic ile eşleşirken, dünya 1 numarası Rafael Nadal ise Monfils'in rakibi oldu.





Roterdam Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Rafael Nadal çeyrek final maçında Fransız Jo Wilfried Tsonga ile karşı karşıya geldi.



İlk sette rakibinin bir kez servisini kıran İspanyol Nadal seti 6-4 kazandı. İkinci setteyse Tsonga attığı 17 ace ile maça tutundu ve tie break'e giden seti kazanarak maçı final setine taşıdı.



Final setinin hemen başında 2-0 öne geçen İspanyol raket rakibine geri dönüş şansı vermedi ve seti 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Nadal'ın yarı finaldeki rakibini belirleyen maçtaysa iki Fransız Gael Monfils ve Julienne Benneteau karşı karşıya geldi. Rakibini 7-6 6-1'lik setlerle mağlup eden Monfils yarı finale yükseldi.



Turnuvanın iki numaralı seri başı Andy Murray ise çeyrek finalde Marc Gicquel ile karşılaştı. Turnuvaya son anda Robin Soderling'in sakatlanması nedeniyle katılma şansı elde eden Gicquel'in kaderi de farklı olmadı. İlk seti tie break'de kaybeden Gicquel ikinci seti 6-4 kazansa da son sette sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.



Bir diğer çeyrek final maçındaysa Hırvat Mario Ancic Rus Mikhail Youzhny ile yarı finale çıkma mücadelesi verdi. Geçen hafta Zagreb'de final oynayan Mario Ancic, Mikhail Youzhny karşısında üstün olan taraftı. 7 servis kırma topu karşılayan Ancic 2007'de bu turnuvayı kazanan rakibini 6-4 6-2'lik setlerle mağlup ederek Andy Murray'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

