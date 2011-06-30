Nadal Winbledon'da yarı finalde

T24 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son şampiyon Rafael Nadal, 10 numaralı seribaşı Amerikalı Mardy Fish'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı.





İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan maçta, Wimbledon'da 2 kez şampiyon olan, 2 kez de final oynayan 25 yaşındaki Nadal, 29 yaşındaki rakibini 6-3, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.



1. kortta oynanan ve 36 dakika süren ilk sette 3 kez servis kıran Nadal, bu seti 6-3 kazanmasını bildi. İspanyol tenisçi karşısında ikinci seti de 6-3 kaybeden Amerikalı Fish, 2 kez servis kırma başarısını gösterdiği üçüncü seti 7-5 kazandı ve setlerde durumu 2-1 yaptı.



Son setin 3. oyununda servis kıran ve 2-1 öne geçen Nadal, üstünlüğünü son oyuna kadar sürdürdü ve seti 6-4, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale çıktı. 4. turda Arjantinli Juan Del Potro karşısında bir set kaybeden Nadal, bu maçta rakibine 2'nci kez set verdi.



Wimbledon'da en son 2007 yılındaki final maçında Roger Federer'e yenilen Nadal, bugün aldığı galibiyetle turnuvada üst üste 19'uncu zaferini kazandı.



Toplam 10 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, maçta 5 ace attı, 6 kez servis kırdı ve 43 doğrudan sayı getiren vuruş yaptı. Hiç çift hata yapmayan Fish, 3 kez servis kırdı ve 12 ace attı.



Nadal, maçın ardından yaptığı açıklamada, yarı finalde Britanyalı Andy Murray ile eşleşmesini değerlendirerek, "Andy gibi bir oyuncuyla oynamak her zaman için büyük zevk. Son birkaç aydır harika oynuyor ve çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir karaktere sahip. Birlikte playstation oynuyoruz. Murray her seferinde kaybediyor, ben hep kazanıyorum" dedi.



Yarı finale çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen Nadal, "Ayağım çok iyi değil ancak oynamaya karar verdim. Ayağımdan endişe duymuyorum. Kontrolden geçtim, çok önemli bir şey görmediler. Anestezi yaptılar, dolayısıyla acıyı hissetmiyorum" diye konuştu.



Merkez kortta oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise 4 numaralı seribaşı Britanyalı Andy Murray, daha önce 4 kez mağlup ettiği 29 yaşındaki İspanyol Feliciano Lopez ile karşı karşıya geldi.



Wimbledon'da son iki yıldır yarı final oynayan Murray, turnuvada 3'üncü kez çeyrek finale çıkan Lopez'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finalde Nadal'a rakip oldu.



Grand Slam'lerde bugüne kadar 6 kez yarı final oynayan Murray, maçta 13 ace attı, 3 kez servis kırdı ve 40 doğrudan sayı getiren vuruş yaptı.



Yarı finalde eşleşen Nadal ve Murray daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 11'inde İspanyol tenisçi korttan galibiyetle ayrıldı.