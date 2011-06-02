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Spor

NADAL VE MURRAY YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A)

02 Haziran 2011 00:09

-NADAL VE MURRAY YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A) - 01.06.2011 - İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve İngiliz tenisçi Andy Murray, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerde yarı finale yükseldi. Sezonun ikinci ''Grand Slam'' turnuvası Roland Garros, Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor. Bugün oynanan tek erkekler çeyrek final maçları sonunda yarı finalistler belli oldu. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Nadal, 5 numaralı seribaşı İsveçli Robin Soderling'i 6-4, 6-1 ve 7-6 (3)'lük setlerle 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı. 4 numaralı seribaşı Murray de Arjantinli rakibi Juan Ignacio Chela'yı 7-6 (2), 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finale çıkan son isim oldu. Nadal ve Murray, yarı finalde karşılaşacak. Yarı finale yükselen diğer isimler, İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokoviç olmuştu. Turnuvaya, yarın tek bayanların yarı final maçlarıyla devam edilecek.

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