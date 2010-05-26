Nadal ve Henin terlemeden geçti

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Erkeklerde iki numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ilk tur maçlarının son gününde karşılaştığı Fransız rakibi Gianni Mina'yı 6-2, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 geçmeyi başardı.Nadal, 2 saat 23 dakika süren mücadeleyi fazla efor sarfetmeden kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.İspanyol tenisçi, Roland Garros'ta şu ana kadar yaptığı 33 maçın 31'ini kazandı. Nadal, bu turnuvadaki ilk yenilgisini geçen yıl Robin Soderling karşısında almıştı.Bayanlarda ise 22 numaralı seribaşı Justine Henin, Philippe Chatrier'de oynanan maçta Bulgar tenisçi Tsvetana Pironkova ile karşılaştı.Henin, 1 saat 29 dakika süren maçta rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve ismini ikinci tura yazdıran oyuncu oldu. İlk servislerinde yüzde 66 başarı oranı sağlayan Henin, maçı 3 ace, 4 çift hata ve 19 basit hata ile tamamladıRoland Garros'da en büyük sürpriz, turnuvanın 3. gününde, bayanlarda 9 numaralı seribaşı Dinara Safina'nın henüz ilk turda Japon rakibi Kimiko Date Krumm'a elenmesiyle gerçekleşti.Fransa Açık'ta, sonuncusu geçen yıl olmak üzere iki kez final oynayan Safina, ilk seti 6-3 almasına rağmen sonraki iki sette 39 yaşındaki Krumm'un üstün oyunuyla başa çıkamadı ve 6-4 ve 7-5 biten son iki setin ardından yılın ikinci büyük Grand Slam'ine ilk turda veda etti.Tenise, 12 yıl ara verdikten sonra 2008 yılında geri dönen ve bugün kazandığı maçla, Roland Garros'ta maç kazanan en yaşlı ikinci bayan tenisçi unvanını kazanan Krumm, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, elinden gelenin en iyisi yaptığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.