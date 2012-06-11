Nadal Roland Garros'da 7. kez şampiyon

Roland Garros'da dün başlayan ancak yağış nedeniyle bugüne ertelenen erkekler finalinde Rafael Nadal güldü. İspanyol tenisçi, Djokoviç'i 6-4, 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek 7. Roland Garros zaferine ulaştı. Nadal aynı zamanda 11. Grand Slam şampiyonluğunu elde etmiş oldu.



Fransa Açık Tenis Turnuvasında (Roland Garros), tek erkeklerde finalde Sırp Novak Djokoviç'i 3-1 yenen İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu.

Paris'te dün başlayan, ancak yağmur nedeniyle bugüne ertelenen finalde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Nadal ile 2 numaralı seri başı Djokoviç karşılaştı. Nadal, karşılaşmayı 6-4, 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 kazandı.

Maça iyi başlayan Nadal, ilk sette rakibinin 2 kez servisini kırarak 3-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha iyi bir oyun ortaya koyan Djokoviç de rakibinin servisini 2 kez kırarak durumu 3-3'e getirdi. Nadal, rakibinin servisini tekrar kırdı ve bu seti 6-4 kazanmayı başardı.

Nadal 2. sette 5-3 öne geçti ve bu sırada yağmur nedeniyle müsabakaya ara verildi. 34 dakika süren aranın ardından Nadal 2. seti de 6-3 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

3. sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Djokoviç, bu sette servisini 1 kez kırdırmasına rağmen rakibinin servisini 3 kez kırdı ve seti 6-2 kazanarak, durumu 2-1'e getirdi.

Djokoviç 4. sete de iyi başladı ve rakibinin servisini kırarak 2-0 öne geçti. Sette durum 2-1 Djokoviç lehineyken yağmur nedeniyle karşılaşmaya 2. kez ara verildi ve bu aranın ardından maç ertelendi.

İki tenisçi bugün yeniden korta çıktı ve Nadal rakibinin servisini kırarak 4. sette oyunlarda durumu 2-2'ye getirdi. Nadal oyunlarda 6-5 öndeyken rakibinin servisini tekrar kırdı ve bu seti 7-5 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Djokoviç, son sette 6-5 mağlupken, kendi servisinde, puanlar 40-30 Nadal lehineyken serviste çift hata yaparak maçı kaybetti.



Björn Borg'u geçti!



Rafael Nadal, bu turnuvada 7. kez şampiyon oldu. Nadal, böylece 7 kezle Fransa Açık'ta en çok şampiyon olan tenisçi oldu. Nadal, bu rekoru İsveçli Bjorn Borg ile paylaşıyordu ve geçen sezonki şampiyonluğuyla Borg'un rekorunu egale etmişti.

Nadal, Roland Garros'ta 52. maçını kazandı. İspanyol tenisçi bu turnuvada sadece bir maç kaybetti ve 2009'da dizinden sakat olduğu dönemde İsveçli Robin Soderling'e yenildi.