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Spor

Nadal rakip tanımıyor

Tenis dünyasının bir numarası Rafael Nadal, Roma Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

02 Mayıs 2009 03:00


Tenis dünyasının bir numarası Rafael Nadal, Roma Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi. İspanyol tenisçi çeyrek finalde yurttaşı Fernando Verdasco'ya set vermedi. Nadal'ın sıradaki rakibi ise Fernando Gonzalez. 

Rafael Nadal, daha önce 3 kez zafere ulaştığı Roma Masters'ta emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Nadal, Avustralya Açık yarı finalinde ancak 5 sette yenebildiği Fernando Verdasco'yu Roma'daki çeyrek final maçında zorlanmadan geçti.

Taraflar ilk setin başında birer kez servis kırdıktan sonra Nadal 6-3'lük skorla galibiyete ulaştı. İspanyol tenisçi ikinci setin sekizinci oyununda da kritik bir servis kırma fırsatını değerlendirdi ve 5-3'lük üstünlük yakaladı. Bir sonraki oyunda ise kendi servisine tutundu ve bu seti de 6-3 ile alarak turu geçti.

Nadal'ın yarı finaldeki rakibini belirleyen maçta ise 12 numaralı seri başı Fernando Gonzalez, Juan Monaco'yu geriden gelerek devirdi. Arjantinli tenisçi Monaco ilk sette Gonzalez'e sadece 2 oyun verdi. Ancak Gonzalez ikinci seti 6-3 kazanarak maça denge getirdi, son seti de 6-4'le alarak zaferini ilan etti.

Gonzalez, yarı finalde Nadal'ı da yenmeyi başarırsa finalde son şampiyon Novak Djokovic ya da Roger Federer ile karşılaşacak.

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