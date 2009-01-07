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Spor

Nadal kasırgası başladı

Rafael Nadal, Fransız tenisçi Fabrice Santoro'yu 6-0 ve 6-1'lik setler ile 2-0 yenerek, turnuvaya iyi bir giriş yaptı.

07 Ocak 2009 02:00


Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Qatar ExxonMobil Açık 1. tur mücadelesinde, dünyanın 1 numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Fabrice Santoro'yu 6-0 ve 6-1'lik setler ile 2-0 yenerek, turnuvaya iyi bir giriş yaptı.

Nadal maça fırtına gibi başlarken, ilk sette rakibine top göstermedi ve bu seti oyun vermeden 6-0 aldı. İkinci sette de aynı performans ile devam eden Nadal, bu sette rakibine sadece bir oyun vererek, bu seti de 6-1 alarak, maçı kolay kazandı.

Geçtiğimiz sezon bir numarayı Roger Federer'den alan Nadal'ın bu performansı ile zirveyi geri vermeye hiç niyeti yok gibi duruyor.

Qatar ExxonMobil Açık 1. tur sonuçları:

Rafael Nadal (1) - Fabrice Santoro, 6-0, 6-1
Roger Federer (2) - Potito Starace, 6-2, 6-2
Andy Murray (3) - Albert Montanes, 6-2, 6-4
Mikhail Youzhny - Igor Andreev (6), 4-6, 6-3, 6-4
Alexander Peya - Dmitry Tursunov (7), 2-6, 6-3, 6-4
Philipp Kohlschreiber (8) - Marco Chiudinelli, 6-4, 6-3
Kristof Vliegen - Oscar Hernandez, 6-1, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5)
Arnaud Clement - Diego Junqueira, 6-1, 6-2
Karol Beck - Michal Przysiezny, 4-6, 6-4, 7-5

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