Nadal kasırgası başladı



Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Qatar ExxonMobil Açık 1. tur mücadelesinde, dünyanın 1 numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Fabrice Santoro'yu 6-0 ve 6-1'lik setler ile 2-0 yenerek, turnuvaya iyi bir giriş yaptı.



Nadal maça fırtına gibi başlarken, ilk sette rakibine top göstermedi ve bu seti oyun vermeden 6-0 aldı. İkinci sette de aynı performans ile devam eden Nadal, bu sette rakibine sadece bir oyun vererek, bu seti de 6-1 alarak, maçı kolay kazandı.



Geçtiğimiz sezon bir numarayı Roger Federer'den alan Nadal'ın bu performansı ile zirveyi geri vermeye hiç niyeti yok gibi duruyor.



Qatar ExxonMobil Açık 1. tur sonuçları:



Rafael Nadal (1) - Fabrice Santoro, 6-0, 6-1

Roger Federer (2) - Potito Starace, 6-2, 6-2

Andy Murray (3) - Albert Montanes, 6-2, 6-4

Mikhail Youzhny - Igor Andreev (6), 4-6, 6-3, 6-4

Alexander Peya - Dmitry Tursunov (7), 2-6, 6-3, 6-4

Philipp Kohlschreiber (8) - Marco Chiudinelli, 6-4, 6-3

Kristof Vliegen - Oscar Hernandez, 6-1, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5)

Arnaud Clement - Diego Junqueira, 6-1, 6-2

Karol Beck - Michal Przysiezny, 4-6, 6-4, 7-5



