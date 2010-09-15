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Spor

NADAL: İSPANYA'NIN EN BÜYÜK SPORCUSU DEĞİLİM MADRİD (A.A)

15 Eylül 2010 14:09

-NADAL: İSPANYA'NIN EN BÜYÜK SPORCUSU DEĞİLİM MADRİD (A.A) - 15.09.2010 - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ülkesinin en büyük sporcusu olmadığını söyledi. ABD Açık'ta dün şampiyonluğunu ilan ederek, 9. ''Grand Slam'' galibiyetine ulaşan Nadal, denilenlerin aksine, son zaferinin kendisini ''İspanya'da tüm zamanların en iyi sporcusu'' yapmadığını belirtti. İsminin büyük sporcular arasında telaffuz edilmesinin büyük bir onur olduğunu ifade eden İspanyol raket, onlardan üstün tutulmanın ise ''delilik'' olacağını dile getirdi. ABD Açık'ın yanı sıra bu sezon Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) ve Wimbledon Tenis Turnuvası'nın da şampiyonu olan Nadal, futbolda 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın bu yılki başarılarının tadını çıkarması gerektiğini söyledi.

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