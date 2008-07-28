Nadal harikalar diyarında

Alman rakibini 90 dakika süren mücadelede 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçen 22 yaşındaki tenisçi, mayıs ayından bu yana oynadığı 5. finali de kazanarak, sezonun 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak korttaki üstünlüğünü son zamanlarda çim korta da yansıtan Nadal, galibiyet serisini de 29 maça çıkardı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, "En iyi oyunumu yansıtırsam her yerde kazanabilirim" diyen İspanyol raket, "Çim kort tabiki benim için biraz daha zor, ancak ben her zaman oyunumu geliştirmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

7 Mayıs'ta Roma Masters'ın ikinci turunda sürpriz bir şekilde Juan Carlos Ferrero'ya yenilmesinin ardından çıktığı 5 turnuvayı da kazanan Rafael Nadal, kariyerinin 30. turnuva zaferini elde ederek, Bjorn Borg ve Jimmy Conors'tan sonra bu başarıyı yakalayan en genç tenisçi oldu.

Kanada'da 2005'ten sonra ikinci kez mutlu sona ulaşan 2 numaralı raket, dünya klasmanında 1 numaraya yükselme yolunda da önemli bir adım da attı. Rogers Cup'a henüz ikinci turda veda eden 1 muralı seri başı Roger Federer'e 2004'ten bu yana ilk kez bu kadar yaklaşan Nadal, Federer'in bu hafta Cincinati Masters'ta yarı finalden önce elenmesi ve kendisinin de mutlu sona ulaşması halinde, önümüzdeki hafta ATP sıralamasında ilk sırada alacak.