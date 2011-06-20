-NADAL GALİBİYETLE BAŞLADI WIMBLEDON (A.A) - 20.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ilk tur maçına çıkan son şampiyon Nadal, Amerikalı Michael Russell'ı 3-0 yenerek tur atladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kortları'nda oynanan ve toplam 2 saat süren maçta İspanyol tenisçi, dünya klasmanında 90. sırada yer alan 33 yaşındaki Amerikalı rakibini 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. 15 bin kişi kapasiteli Merkez Korttaki mücadelenin birinci setinde, iki raket de ilk beş oyunda servis kullandıkları oyunları aldı. Altıncı oyunda Nadal'ın servisini kıran Russell'a İspanyol raket hemen bir sonraki oyunda yanıt verdi. Dokuzuncu oyunda bir kez daha servis kıran ve 5-4 öne geçen Nadal, servis kullandığı oyunu da alarak ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan ve Amerikalı tenisçinin servisini kıran Nadal, beşinci ve yedinci oyunlarda da bu başarısını tekrarlayarak, seti 6-2 aldı. Russell, beşinci oyunun son bölümünde Nadal'ın vuruşlarına üste üste file önünde uçarak karşılık verince seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Son sette de üstünlüğünü sürdüren 25 yaşındaki İspanyol tenisçi, birinci ve beşinci oyunlarda servis kırdığı seti 6-2, maçı da 3-0 kazandı. Nadal, ikinci turda İspanyol Pablo Andujar'ı eleyen Amerikalı Ryan Sweeting ile oynayacak. İkisi Wimbledon'da olmak üzere toplam 10 Grand Slam'de şampiyon olmayı başaran Nadal, bu maçta 4 ace, 2 çift hata ve 14 basit hatayla oynarken, yakaladığı 10 servis kırma şansından 7'sini değerlendirdi. 2 ace, 2 çift hata ve 21 basit hatayla mücadeleyi tamamlayan Russell ise 3 servis kırma fırsatından 2'sinde başarılı oldu. İlk servislerin oyuna girme oranında Nadal yüzde 67, Russell ise yüzde 68 başarı yakaladı. Mücadelenin en hızlı servisini saatte 202 kilometrelik hızla Nadal attı. Wimbledon'da en son 2007 yılının finalinde Federer karşısında yenilen Nadal, bugün 15. galibiyetini elde etti. Bu arada İspanyol tenisçinin ailesi de karşılaşmayı Kraliyet ailesinin Wimbledon'da maçları izlediği ''Royal Box''tan takip etti. -SON FİNALİST ZVONAREVA İKİNCİ TURDA- Geçen yıl Wimbledon tek kadınlar finalinde Serena Williams'a yenilen iki numaralı seribaşı Rus Vera Zvonareva, Amerikalı Alison Riske karşısında korttan 2-1 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.