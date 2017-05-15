Nadal, Federer'i geride bıraktı

Muhteşem bir toprak kort sezonu geçiren İspanyo tenisçi, ATP klasmanında Federer'in önüne geçti.

Eurosport'un haberine göre, geçtiğimiz gün ATP Madrid Masters'ta şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal, yeni açıklanan ATP dünya sıralamasında İsviçreli Roger Federer'i geride bırakarak 4. basamağa yükseldi.

Toprak kort sezonunda çıktığı 15 maçın hepsini kazanan ve bu süre zarfında sırasıyla Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'de şampiyonluğa ulaşan İspanyol tenisçi, 10 Ekim 2016 tarihinden sonra yeniden dünya 4 numarası olmayı başardı.

Andy Murray, Novak Djokovic ve Stan Wawrinka'nın ilk 3 sıradaki yerlerini koruduğu sıralamada Roger Federer 5. basamakta kendine yer buldu. Sıralamadaki en büyük sıçramayı ise 41. basamaktan 18.liğe yükselen Borna Coric gerçekleştirdi. Coric, geçtiğimiz hafta ATP Madrid Masters üçüncü turunda dünya 1 numarası Andy Murray'yi mağlup etmişti.