-NADAL: FEDERER HALA ÇOK ÜST DÜZEY TOKYO (A.A) - 06.10.2010 - Teniste tek erkeklerde dünya sıralamasında birinci sırada bulunan İspanyol Rafael Nadal, yıllarca birinci sırada yer aldıktan sonra üçüncü sıraya düşen İsveçreli Roger Federer'in hala çok üst düzey oyuncu olduğunu söyledi. Japonya Açık'ta mücadele eden Nadal, basına yaptığı açıklamada ''Federer, bu yıl Avustralya Açık ve Cincinnati turnuvasını kazandı. Onun için iyi bir yıl'' dedi. Bir tenisçinin her zaman tam hazır olamayacağını söyleyen Nadal, ''Federer'in son 7-8 yılda yaptıklarının tekrarı neredeyse imkansız. İnanılmazdı. Yine büyük turnuvaları kazanmaya çalışacak. Oyunu hala çok üst düzeyde. Her zaman zirvede olmak çok çok zor. Federer'in başardığı çok zor bir şeydi'' diye konuştu. Nadal ve Federer, erkeklerde tüm Grand Slam turnuvalarını kazanan 7 tenisçi arasında yer alıyor.