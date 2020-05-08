Nadal'dan aşı karşıtı olduğunu söyleyen Djokovic'e yanıt: Tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda

Rafael Nadal, aşı karşıtlığıyla bilinen Sırp tenisçi Novak Djokovic'i eleştirdi. Nadal, aşı karşıtlığını Koronavirüs salgınında da sürdüren Djokovic için "Üst düzeyde tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda” dedi.

Maçlara çıkması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğini söyleyen ünlü raket Novak Djokovic’e, rakibi Rafael Nadal’dan yanıt geldi. La Voz de Galicia gazetesine konuşan Nadal, “Bir topluluğa aitseniz, onun getirdiği kurallara uymalısınız. Bu nedenle eğer güvenli bir şekilde seyahat etmemiz için aşı zorunlu tutulursa, Djokovic de en üst düzeyde tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda” dedi.

Nadal, “Eğer ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) veya ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) aşı olmamamızı söylerse, yaptırmalıyız, aynen doping ya da aşırı ilaç kullanımı konusunda yapılan uyarılar gibi buna da uymalıyız” ifadelerini kullandı.

Djokovic, “Şahsen ben aşıya karşıyım. Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşı olmaya zorlamasını istemem” demişti.

Wimbledon Tenis Turnuvası ise 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bu yıl, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.