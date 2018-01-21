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Spor

Nadal, çeyrek finalde

Nadal, Avustralya Açık'taki ilk set kaybını Schwartzman karşısında yaşamasına rağmen çeyrek finale çıkmasını bildi

21 Ocak 2018 15:54

Avustralya Açık tek erkekler dördüncü tur maçında, dünya 1 numarası Rafael Nadal, 24 numaralı seribaşı rakibi Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada kendi standartlarının çok üzerinde basit hataya (47) imza atan Nadal, kendisine winner sayılarında 58-46 üstünlük kuran dişli rakibinin önünde zor anlar yaşasa da 3 saat 51 dakika sonunda galibiyete ulaşmaya başardı.

Avustralya Açık'ta 10. olmak üzere Grand Slam'lerdeki 33. kez çeyrek finale yükselmeyi başaran İspanyol tenisçinin sıradaki rakibi, 6 numaralı Marin Cilic olacak. Cilic dördüncü turda 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno Busta'yı 6-7, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmeyi başardı.(Eurosport)

 

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