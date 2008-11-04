Nadal çekildi!..



Teniste tek erkeklerde sezonun kapanış turnuvası olarak gösterilen, Şangay Tenis Masters Cup'a katılacak dünyanın en iyi 8 tenisçisi de belli olmuştu ama dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal şok bir kararla bu turnuvadan çekildiğini açıkladı.



Nadal'ın bu son kararından sonra Şangay'a katılan son tenisçi dünya sıralamasında şu anda 9. basamakta yer alan Fransız Gilles Simon oldu. Şangay'da yapılacak turnuvaya katılan diğer tenisçiler ise Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Nikolay Davydenko, Andy Roddick, Jo-Wilfried Tsonga ve Juan Martin del Potro oldu.



Nadal son yapılan Paris Masters çeyrek final mücadelesinde Nikolay Davydenko ile yaptığı maçta sakatlığından dolayı karşılaşmayı yarıda bırakmış ve elenmişti. Nadal Şangay'daki turnuvaya katılmama tercihinin hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğunu vurgularken, kendini iyi hissetmediğini, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi ve hayranlarından da özür diledi.

