T24 LogoT24 Logo
Spor

Nadal çekildi!..

Şangay Tenis Masters Cup'a katılacak olan dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal şok bir kararla bu turnuvadan çekildiğini açıkladı.

04 Kasım 2008 02:00


Teniste tek erkeklerde sezonun kapanış turnuvası olarak gösterilen, Şangay Tenis Masters Cup'a katılacak dünyanın en iyi 8 tenisçisi de belli olmuştu ama dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal şok bir kararla bu turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Nadal'ın bu son kararından sonra Şangay'a katılan son tenisçi dünya sıralamasında şu anda 9. basamakta yer alan Fransız Gilles Simon oldu. Şangay'da yapılacak turnuvaya katılan diğer tenisçiler ise Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Nikolay Davydenko, Andy Roddick, Jo-Wilfried Tsonga ve Juan Martin del Potro oldu.

Nadal son yapılan Paris Masters çeyrek final mücadelesinde Nikolay Davydenko ile yaptığı maçta sakatlığından dolayı karşılaşmayı yarıda bırakmış ve elenmişti. Nadal Şangay'daki turnuvaya katılmama tercihinin hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğunu vurgularken, kendini iyi hissetmediğini, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi ve hayranlarından da özür diledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24