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Spor

NADAL BİRİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 16:33

-NADAL BİRİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Teniste erkekler sıralamasında İspanyol Rafael Nadal, 12 bin 390 puanla ilk sıradaki yerini korudu. ATP'nin bugün açıklanan listesinde ilk 9 raket, bir önceki sıralamadaki yerini muhafaza ederken, ilk 10 içindeki tek yeni isim, bir basamak atlayarak 10. sırada gösterilen İspanyol David Ferrer oldu. Listede Sırp Novak Djokoviç 2, İsviçreli Roger Federer 3, İskoç Andy Murray 4 ve İsveçli Robin Soderling 5. sırada gösterildi. Geçen ay ilk 100'e girerek Türk tenisinde bir büyük bir başarıya imza atan Marsel İlhan ise 535 puanla 103'üncülüğe geriledi. İlhan, ATP'nin 27 Eylül tarihli listesinde 96, 4 Ekim tarihli listesinde ise 102. sırada gösterilmişti.

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