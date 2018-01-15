Nadal, Avustralya Açık'ta rahat turladı

Avustralya Açık'ın ilk tur maçında dünya 1 numarası Rafael Nadal, rakibi Victor Estrella Burgos'u 6-1'lik üç sette mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Sezonun ilk Grand Slam'i öncesi fiziksel durumuna dair soru işaretleri bulunan İspanyol tenisçi, 37 yaşındaki rakibi karşısında ortaya koyduğu oyunla üzerindeki şüphe bulutlarını dağıttı.

Toplam 28 winner ürettiği maçı 1 saat 34 dakikada noktalamayı başaran Nadal, geçtiğimiz yılın finalisti olarak katıldığı Avustralya Açık'ın ikinci turunda dünya 52 numarası Leonardo Mayer ile karşılaşacak.