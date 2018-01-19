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Spor

Nadal, 4.tura zorlanmadan çıktı

Dzumhur karşısında maç boyunca sadece beş oyun kaybeden İspanyol raket zorlanmadan adını dördüncü tura yazdırdı

19 Ocak 2018 17:39

Avustralya Açık tek erkekler üçüncü turunda dünya 1 numarası Rafael Nadal, 28 numaralı Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.

İlk oyundan itibaren maça ağırlığını koyan İspanyol tenisçi, rahat bir tempoda götürdüğü mücadeleyi 1 saat 50 dakikada tamamlayarak dördüncü tura adını yazdırdı.

Sezonun ilk Grand Slam'ine muhteşem bir giriş yapan ve geride kalan üç maçta rakiplerine sadece 21 oyun veren Nadal, dördüncü turda 24 numaralı seribaşı Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

 

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