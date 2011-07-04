-NADAL: "DÜNYANIN BİR NUMARASINA KARŞI OYNADIM" WIMBLEDON (A.A) - 03.07.2011 - Yunus Kaymaz - Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic, Nadal'a karşı çim korttaki en iyi maçını oynadığını belirterek, ''Unutamayacağım, harika bir duygu yaşıyorum. Bu tenis kariyerimdeki en iyi gün'' dedi. Djokovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü seti kaybetmesiyle ilgili, bu sete biraz ''rahat'' başladığını ve Nadal'ın bundan yararlandığını söyledi. ATP sıralamasında ilk sıraya yerleşerek İsviçreli tenisçi Roger Federer ve Nadal gibi raketleri geride bırakmasıyla ilgili ise Djokovic, ''Dünyanın en iyi tenisini oynayan bu iki oyuncuyu yenecek nitelikte olduğumu her zaman biliyordum'' dedi. Nadal'a karşı tüm fırsatları kullanarak sert bir oyun sergilediğini kaydeden Djokovic, maçı kazandığında neden korttan çim kopararak yediğinin sorulması üzerine, ''Tadı çok iyiydi. Bunu planlamadım. Heyecandan ve mutluluktan ne yapacağımı şaşırmıştım'' yanıtını verdi. Djokovic'e 3-1 yenilen Rafael Nadal ise basın toplantısında, Sırp raketin özellikle ikinci sette çok iyi oynadığını söyleyerek, ''Benden daha iyiydi. Bu nedenle beni yendi ve şampiyon oldu. Ben ise sanırım biraz daha az sert oynadım'' dedi. Novak Djokovic'e bu yıl yenilmesinin bugünkü performansına etkisinin sorulması üzerine Nadal, ''Bugünkü maça bunu düşünerek başlamadım. Ama tabii psikolojik olarak etkisi olabiliyor'' yanıtını verdi. Performansının Djokovic'i zorlamadığının ortada olduğunu ve onu zorlayacak bir performans geliştirmesinin gerekliliğini vurgulayan İspanyol raket, şöyle konuştu: ''Novak, kariyerinin en iyi noktasında. Ben de öyle. Ancak hala onun için yeteri kadar iyi değilim. Daha sert ve daha az hatayla oynamalıyım. Novak'ın iyi backhand, forehand ve servisleri var. Kaybettim çünkü şu anda dünyanın en iyi oyuncusu, bir numarasına karşı oynadım. Yarın dünyanın birincisi olacak, bense ikinci''. Nadal, ''Duygusal olarak en zor yenilgin miydi?'' sorusuna, ''Bu kariyerimdeki en zor yenilgi kesinlikle değildi'' diyerek, 2010 yılındaki Avustralya Açık'ta sakatlanmasının en zor anı olduğunu kaydetti.