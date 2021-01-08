Deprem bilimci Prof. Naci Görür’den deprem sonrası uyarı: Denizli, aktif fayların üzerinde; deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirilen depremlerin ardından, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Denizli’nin ciddi aktif fayların üzerinde olduğunu hatırlatan Görür, “Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı” dedi.

Görür’ün paylaşımının tamamı şöyle:

"Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle"