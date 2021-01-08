T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deprem bilimci Prof. Naci Görür’den deprem sonrası uyarı: Denizli, aktif fayların üzerinde; deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı

08 Ocak 2021 14:50

Denizli’de art arda yaşanan depremlere ilişkin uyarılarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kentin ciddi aktif fayların üzerinde olduğunu hatırlatarak, kentsel dönüşüm uyarısında bulundu.

Denizli’de sabah saatlerinde, 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı. Öte yandan artçı depremlerin sayısının 20 olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

naci görürdenizlidenizli deprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24