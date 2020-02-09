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Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı

Bostancı'nın konuşmasını CHP, MHP, İyi Parti alkışladı

09 Şubat 2020 09:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve CHP grup sözcülerinin tartışmasının ardından kürsüye çıkan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın özür maiyetindeki konuşmasını kendi grubu alkışlamadı. 

Gazete Duvar'daki kulis haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yanıt verirken “Kendi Genel Başkanınızın uydurduğu yalanları dillendirirsiniz” dedi, CHP grubunun tepkisine yol açtı. Önce “Aaa…” sesleri geldi, ardından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar yaşandı. CHP’lilerin bu tepkisi üzerine birleşime ara verildi. Yaklaşık 40 dakikalık arada iki parti arasında müzakere yürütüldü, özür istendi.

Aranın ardından AKP adına açıklama Grup Başkanı Naci Bostancı’dan geldi. Bostancı, “Tatsız ifadeler”, “İstenmeyen sözler” dedi, partileri sembolize eden genel başkanlara ilişkin daha dikkatli ve ihtimamlı bir dil kullanılmasının önemine değindi. Bostancı’nın özür mahiyetindeki konuşması, “Kendi onurumuzu ve hassasiyetimizi düşünürken bunun aynı zamanda rekabet içinde olduğumuz siyasi partilerin ve kurumların onurlarını korumak ve gözetmek üzerine mümkün olacağına ilişkin bir akılla meseleyi değerlendirmemiz önemli” sözleriyle tamamlandı.

Bostancı’nın sözleri tüm gruplar içindi, ama tutanaklara göre CHP, MHP ve İyi Parti sıralarından alkış geldi. AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı.

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