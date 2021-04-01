Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası döviz işlemlerinde rekor!

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle görevden alınmasının ardından 22 Mart Pazartesi günü, bankaların yabancılarla döviz işlemleri 9,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında piyasalarda deprem yaşanırken, yabancıların Türk Lirası varlıklardan kaçışı rakamlara yansıdı.

Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberine göre; Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içindeki bankaların yurt dışındaki banka, kuruluş ve müşterilerle spotta Türk lirası karşılığı döviz işlem hacimleri 22 Mart Pazartesi günü 9 milyar 125 milyon dolarla rekor kırdı.

Hacme dair söz konusu rakam çift taraflı işlemleri kapsıyor ancak hacmin büyük bölümünün yabancılara TL karşılığı döviz satışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yurt içindeki bankaların yabancılarla TL karşılığı döviz işlem hacimleri, rekor öncesinde mart ayındaki 15 işlem gününde ortalama 1,9 milyar dolar olmuştu. Böylece 22 Mart’ta ortalamanın yaklaşık 5 katı hacme ulaşılmış oldu.

Bundan önceki rekor, 3 Mayıs 2013 tarihinde 8,1 milyar dolarla kırılmıştı.

22 Mart'ta yerli yatırımcılar bozdurdu, yabancılar aldı

22 Mart'ta yabancılar ağırlıkla TL satıp döviz alırken, yerliler ise yüksek kurdan kâr elde etmek üzere ellerindeki dövizleri bozdurmayı tercih etmişti.

22 Mart'ta yurt içi bankaların yurt içi müşterileri ile spotta TL karşılığı döviz işlem hacimleri, 7 milyar 526 milyon dolar oldu. Yurt içi bankalar arası spot piyasadaki 1 milyar 420 milyon dolarlık hacim de eklendiğinde pazartesi günü 18,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı.

Bu rakam, 24 Mayıs 2013 sonrasındaki en yüksek hacim oldu.