Naci Ağbal'dan 'yüzde 5 enflasyon' vurgusu: Başka ülkeler yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın, ne eksiğimiz var?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefiyle ilgili, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" açıklamasında bulundu. Ağbal, "esas olanın uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi" olduğunu vurguladı.

TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumun ardından soruları yanıtladı.

Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz. Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir" dedi.

Ağbal, "Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak. Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, "Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49,8 milyar dolar olmak üzere toplam 91,8 milyar dolar" bilgisini paylaştı.

Dijital para konusunda ise Ağbal, "Başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz" bilgilendirmesi yaptı.