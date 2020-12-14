Naci Ağbal 4 yıldır yapılmayan sunum için 16 Aralık’ta kamuoyunun karşısına çıkacak

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası’na ilişkin toplantının sanal ortamda gerçekleştirileceği 16 Aralık tarihinde Başkan Naci Ağbal’ın bir sunum yapacağını açıkladı. Böylece 7 Kasım’da Merkez Bankası başkanlık koltuğuna oturan Ağbal ilk kez basın karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacak.

Merkez Bankası’nın her yıl aralık ayında online yayınladığı “Para ve kur politikası” raporu, gelecek yıl bankanın izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de temel oluşturuyor.

4 yıldır yapılmıyordu

T24’ün görüştüğü uzmanlar, Merkez Bankası "Para ve kur politikası" metninin teknik bir içeriğe sahip olduğunu ve piyasanın geniş kesimlerinden çok bankaları yakından ilgilendirdiğini belirttiler. Uzmanlar, son olarak Erdem Başçı’nın başkanlığı döneminde “Para ve kur politikası” metni için sunum toplantıları gerçekleştirildiği, ancak bu toplantıların “Enflasyon raporu” sunumları gibi, temel politikaların masaya yatırılması ve sorgulanmasına yol açtığı için 2016’dan sonra vazgeçildiğini ifade ettiler. Merkez Bankası’nın son 4 yıldır "Para ve kur politikası" için özel bir toplantı düzenlemediğinin altı çizildi.

Naci Ağbal’ın uzun zamandır yapılmayan sunumu yeniden başlatması, piyasayı yönlendirmek için iletişimden yoğun biçimde yararlanma isteğinin bir işareti olarak değerlendirildi.