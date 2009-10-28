Nabucco'nun yerine Güney Akım Projesi

Rusların Güney Akım Projesi için son dönemde atağa geçmesine ve Türkiye ile ilişkileri sıkı tutmasına karşılık, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi hâlâ yerinde sayıyor.



Yaklaşık 1 yıllık uyku sürecinden 13 Temmuz günü imzalanan hükümetler arası anlaşma ile uyandırılan Nabucco Projesi, bu imzalardan sonra yine derin bir uykuya daldı. Boru hattına gaz tedarikine yönelik sorunlar gittikçe büyürken, potansiyel müşteriler sorunların çözümünü bekliyor. Nabucco'nun finansmanı için bir dönem sorun yaşanan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yeniden görüşmeler başlıyor olsa da bu finansal kuruluşların aynı zamanda Güney Akım Projesi'ne finansal destek için Rusya'yla da temas halinde oldukları öğrenildi.



Azerbaycan ile yaşanan tedarik konusundaki sorunlar gün geçtikçe büyürken, Irak'ın Nabucco'ya vermeyi taahhüt ettiği 15 milyar metreküplük gazın önünde ise hâlâ Irak'ın iç yönetiminden kaynaklı sorunlar aşılamadı. Potansiyel müşteriler de hattan gelecek gazın hâlâ garantiye alınmamış olmasından dolayı onay vermiş değil. Türkiye'nin son dönemde Güney Akım Projesi'ne gösterdiği yakınlık, Türkiye'nin durumuna yönelik bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Nabucco'nun diğer ortaklarından Macaristan ve Bulgaristan'ın da Güney Akım Projesi'ne dahil olması, ortakların projeye olan ilgisinin "bölünmesi"ne yol açıyor. Belirsizlikler nedeniyle bir türlü somut olarak inşa süresine geçilemeyen projenin önündeki engelleri 2010 yılında tamamen kaldırması gerekiyor. Gelecek yıl başlaması gereken inşa süreci ise sorunların aşılamaması nedeniyle zaten 2 kere ertelendi ve 2011 yılında başlamasına karar verildi. Ancak 2010 yılında dış enerji politikasında bu yöndeki problemler devam ederse, proje 2015 yılına yetişemeyecek.



2015'te devreye girecek



Güney Akım Projesi'nin ise 2015 yılında devreye girmesi hedefleniyor. Ancak iki proje finansman açısından kıyaslanınca çok büyük farklılıklar var. Nabucco projesinin 7.9 milyar euroya yani yaklaşık 11 milyar dolara mal olması beklenirken, Güney Akım'ın maliyetinin ise 25 milyar dolara kadar çıkabileceği bekleniyor. AYB, Nabucco'nun maliyetinin yüzde 25'ini karşılamaya sıcak bakarken, EBRD de 1 milyar euroluk finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Öte yandan Rusya'nın bu bankaların kapısını çaldığı öğrenildi. Yani gelecek dönemde finansman kaynağı açısından iki proje kapışacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü başlayacak olan İran temasları çerçevesinde, uzun zamandır iki ülke arasındaki doğalgaz görüşmelerinde pazarlık unsuru olan İran gazının Türkiye, yani Nabucco hattı üzerinden Avrupa'ya açılımının da gündeme gelmesi bekleniyor.

