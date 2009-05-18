Nabucco'da ibre Araplara döndü

Avrupa ülkelerinin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmak amacıyla planlanan Nabucco Projesi'nde, Türkmenistan ve Kazakistan'ın çekimser davranmasının ardından ibre Arap şirketlerine kaydı.



Nabucco'yu Kuzey Irak doğalgazıyla desteklemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin `Crescent Petroleum' ve `Dana Gas' şirketleri 8 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.



Yeni oluşturulan konsorsiyumda, BAE sermayesinin ortakları Nabucco'da pay sahibi olan Avusturya'nın `OMV' ve Macaristan'ın `MOL' şirketleri olacak.



Arap, Crescent Petroleum Şirketi'nin İdare Heyeti Başkanı Bedr Cafer, Reuters'e yaptığı açıklamada, bölgede 2014 yılına kadar günde 3 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretme potansiyeli bulunduğunu bildirdi.



Oxford Enstitüsü'nün Enerji Çalışmaları Doğalgaz Araştırma Merkezi'nin Müdürü Jonathan Stern de, bu bölgeden yapılacak üretimle günde 1,5 milyar metreküp gazın boru hattına verilebileceğini, bunun da Nabucco'nun ilk aşaması için yeterli olacağını bildirdi.



Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da geçen hafta yapılan Avrupa Birliği `Doğu Ortaklığı' Zirvesi'nde Nabucco ile ilgili olarak kabul edilen belgeye Kazakistan ve Türkmenistan imza koymaktan kaçınmıştı. (DHA)

