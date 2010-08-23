-NABUCCO'DA 2 İKMAL HATTI ONAYLANDI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Nabucco Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında, Türkiye-Gürcistan ve Türkiye-Irak sınırlarına bir ikmal hattı inşa edilecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı projesinde yeni bir gelişmeye daha imza atıldı. Proje hissedarları Ankara'daki son yönlendirme komitesinde ikmal hattı konseptiyle ilgili bir değişiklik üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre Gürcistan ve Irak'a uzanan iki ikmal hattı onaylandı ve bunların mühendislik çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı. Ancak Nabucco Gas Pipeline International, bölgedeki mevcut konjonktürden dolayı henüz Türk-İran sınırına yönelik üçüncü bir hat planlamadığını açıkladı. Son gelişmeye göre Türkiye-Gürcistan ve Türkiye-Irak sınırlarına bir ikmal hattı inşa edilecek. Planlanan güzergah Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak'tan gaz alacak Nabucco doğalgaz boru hattı için gaz temininde alternatif tedarik kaynakları sağlıyor. -NABUCCO HAKKINDA- Nabucco, Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni gaz köprüsü. Dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahip bölgeleri olan Hazar bölgesi ve Ortadoğu'yu doğrudan Avrupa tüketici pazarlarına bağlayacak. Boru hattı Türkiye'nin doğu sınırını Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Orta Avrupa'nın en önemli gaz platformlarından biri olan Baumgarten'la (Avusturya) birleştirecek. Nabucco hissedarları: Botaş (Türkiye), Bulgarian Energy Holding (Bulgaristan), MOL (Macaristan), OMV (Avusturya), RWE (Almanya), Transgaz (Romanya).