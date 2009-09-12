Nabucco Türkiye'yi AB'ye yakınlaştırır

Nabucco projesinin siyasi danışmanlığını yapan Fischer, projenin Türkiye’yi Avrupa’ya daha fazla yakınlaştıracağını belirtti.



Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine en güçlü desteği veren Almanya’nın iki siyasetçisi, eski Başbakan Gerhard Schröder ile yakın çalışma arkadaşı eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, enerji konusunda fikir ayrılığına düştü. Schröder, “Rusya ile anlaşıp yolumuza devam ederiz” diyen Avrasyacıları, Fischer ise “Rusya’ya aşırı enerji bağmlılığı Avrupa güvenliğini tehdit ettiği için alternatifler aranmalı” diyen NATO’cuları temsil ediyor.



Schröder, Rus enerji devi Gazprom’un Kuzey Akım projesinde görev alırken, Fischer ise Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Nabucco projesinin danışmanlığını yürütüyor. Eski Alman Dışişleri Bakanı Fischer, Brüksel’de kameraların karşısına çıkarken, hem Nabucco projesi, hem de Türkiye’nin AB üyeliği konusunda mesajlar verdi. Alman Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Alman enerji devi RWE’nin de ortaklarından olduğu proje, Hazar ve Ortadoğu’daki doğalgaz kaynaklarını, Rusya’yı by-pass ederek Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor. Projenin en büyük hedefi, Avrupa’nın doğalgazda Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fischer, Nabucco projesinin Avrupa için büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Farklı tedarikçilere sahip olmak, hem Avrupa hem de Almanya’nın çıkarına. Bu, Rusya’ya karşı bir durum değil. Tam aksine, Rusya, Avrupa ve Almanya için ana tedarikçi olarak kalmaya devam edecek. Burada daha başka alternatifler ortaya çıkarmak, aklın gereğidir” dedi.



8 milyar avroya malolacak



Haberde verilen bilgilere göre, ilk aşamada Azerbaycan ve Türkmenistan doğalgazını, daha sonra da Irak ve Ortadoğu ülkelerinden doğalgaz kaynaklarını Avrupa’ya ulaştırmayı öngören Nabucco projesinin maliyetinin 8 milyar avroyu bulması bekleniyor. Fischer, finansman konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor. Fischer’e göre, Avrupa’nın daha fazla doğalgaza ihtiyacı var ve projeye katılmak isteyen tedarikçi ülkelerdeki rezerv de boru hattını dolduracak büyüklükte. Fischer, Hazar bölgesindeki tedarikçi ülkelerin, sahip oldukları doğalgazı şu ana kadar sadece Rusya’ya satabildiklerini ancak durumun değişmekte olduğunu dile getiriyor ancak, bu ülkelerin bazı çekinceleri olduğunu da belirtiyor. Fischer, “Doğal olarak, oradaki hükümetler, ‘Avrupalılar bunu gerçekten yapacak mı diye bilmek istiyoruz’ düşüncesinde. Eğer yapmazlarsa, sonunda ortada kalacağız diyor. Bu, 2010’da kararlaştırılacak. Ben olumlu bir karar alınacağından yola çıkıyorum” dedi.



Türkiye’nin ağırlığı artar



Fischer, gelecek aylarda özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan’ı Avrupalı firmalarla tedarik anlaşması imzalamaları için ikna etmeyi hedefliyor. Nabucco projesinin en önemli geçiş ülkelerinden Türkiye’nin desteği de büyük önem taşıyor. Fischer, Nabucco’nun Türkiye’yi Avrupa’ya daha fazla yakınlaştıracağını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin hayali olan, doğalgazın Avrupa’ya aktarılmasında doğu batı ekseninde ikinci enerji bağlantı olma hedefi gerçekleşirse, bu onlar için en iyisi olacak. Bunu Nabucco ile gerçekleştirebilirler ve bu gerçekleşirse, Türkiye doğal olarak Avrupa’daki ağırlığını büyük ölçüde artıracak ve bunun olumlu sonuçları olacak.”

Avrupa’nın en büyük enerji projelerinden Nabucco’nun yaşama geçmesi için hem daha fazla siyasi desteğe, hem de Rusya’nın ikna edilmesine ihtiyaç var. Fischer, Avrupa’da daha fazla birlik sağlanması halinde, Moskova’nın da destek vermek zorunda kalacağını düşünüyor. Fischer, “Nabucco projesi için en iyi sinyal, güçlü siyasi destektir. Bu sayede proje kısa bir zaman içinde hayata geçirilebilir. O zaman benim de yeni düşüncelerim olabilir. Rusya ile işbirliği ve Rus firmalarının da projeye katılımı konusunda bir perspektif oluşabilir” dedi.





