Nabucco Projesi'ne meclis onayı

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, Hazar Bölgesi ve Ortadoğu doğalgazının, boru hattı ile Avrupa'ya taşınmasını öngören Nabucco Projesinin kabul edilmesine ilişkin tasarı kabul edildi.



Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, görüşmelerin tamamlanmasının ardından kabul edildi.



Yasaya göre, Nabucco Projesi ile Türkiye'nin Doğu ve Güney sınırlarından temin edilecek doğalgazın sırasıyla Türkiye, Bulgaristan, Romanya, ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya kadar aktarılması için boru hattı döşenecek.



Yasada, projenin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.



Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti hükümetleri döneminde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttığını söyledi.



Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanısıra, doğalgaz kullanımının da önemine işaret eden Yıldız, "Enerji diplomasisi satranç oyunu şeklindedir. Bir hamle yapılınca, sizin de bir hamle yapmanız gerekir" dedi.



Taner Yıldız, BOTAŞ ve TPAO'nun, ulusal ve uluslararası sermayelerle ortaklık yapabileceğini ifade ederek, "Bir kuyuya taş atılıyor ve herkes de bunu çıkarmaya çalışıyor. Ama Sayın Genç'in attığı taşları ayıklamakla uğraşmayacağım. Daha önce de dediğim gibi, Çalık Grubunun BOTAŞ ve TPAO ile hiç bir ortaklığı yoktur" diye konuştu.



Bakan Yıldız, 5 yıl genel müdürlüğünü yaptığı Kayseri Elektrik A. Ş. ile hiçbir ortaklığının olmadığını belirtti.





Mesut Yılmaz'dan ret



Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesinin tamamlanmasından sonra DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, oyunun rengini belli etmek için söz aldı.



Yılmaz, tasarıya ret oyu vereceğini söyledi.



Nabucco anlaşması imzalanırken Hükümetin, Türkiye'nin çıkarlarının yeterince göz önüne alıp almadığını soran Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in "Türkiye'nin, bu anlaşmadan bir takım avantajlar elde etmesi gerektiği" yönünde açıklama yaptığını ve borulardan geçecek gazın yüzde 15'inin Türkiye'ye ucuz verilmesini istediğini anımsattı.



Yılmaz, Nabucco Projesi kapsamında döşenecek yaklaşık 3 bin kilometrelik boru hattının 2 bin kilometresinin Türkiye'den geçtiğine dikkati çekerek, boru hattının geçeceği güzergahın kamulaştırılması ve boru hattı güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'ye ek külfet getireceğini, bu nedenle de Türkiye'nin bazı tavizler elde etmesi gerektiğini ifade etti.



Mesut Yılmaz, "Türkiye, elde etmesi gereken tavizleri elde edememiştir. Eğer proje olmazsa, Kuzey Irak gazının gideceği yer yok. Avrupa, tabii ki bu işe önem verir; Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtulmak, ucuza gaz almak istiyor. Onların hakkı var ama Türkiye'nin hakkı ne olacak? Bu anlaşma, bedavaya kapanmıştır. Azerbaycan, Kuzey Irak ve Avrupa'nın lehine olmuştur. Türkiye, bir enerji ticaret merkezi olacaktı, şimdi bundan vazgeçiyoruz. Sadece enerji geçiş ülkesiyiz. Türkiye'nin geçen gazdan kullanması için sadece Bursa Gürsu'da bir vana bırakmışlar. Hükümetin de rahat olduğuna emin değilim, istediğini almaya gücü yetmemiştir. Bunun vebalını üstlenmeye elim varmıyor. Onun için ret oyu vereceğim" diye konuştu.



Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız da tasarının kabulünden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin boru hattından geçiş veya taşıma ücreti almayacağı yönünde eleştiriler bulunduğunu belirterek, geçiş ücreti alınmayacağını ancak taşıma ücreti alınacağını söyledi.



Boru hattının büyük bölümünün Türkiye'den geçmesi nedeniyle Türkiye'nin bazı avantajlar elde edeceğine değinen Yıldız, "Boru hattından geçecek gaz için alacağımız vergi farklı olacak. Yüzde 16.6'lık verginin anlaşmaya katılan ülkeler arasında eşit paylaşması istenirken, geldiğimiz noktada vergimiz yüzde 61 civarında yüksek olacak. BOTAŞ da ayrıca işlet ücreti alacak. 6 ortaklı anlaşmada, olabildiğince Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda davranmışızdır" diye konuştu.















