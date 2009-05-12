Nabucco projesinde süreç hızlandı

Yatırım maliyeti 7.9 milyar Euro olan proje çerçevesinde ilk gazın 2014'te pompalanması bekleniyor



Azerbaycan başta olmak üzere Hazar ve Orta Doğu'dan temin edilecek doğal gazı Türkiye'den başlayarak Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'ya ulaştıracak alternatif doğal gaz boru hattı Nabucco'da süreç hızlandı.



Doğal gaz da kaynak çeşitliliği ile arz güvenliği açısından hem AB'yi hem de geçiş ülkesi olması nedeniyle Türkiye'yi yakından ilgilendiren projeye dönük görüşmeler hız kazanırken, Türkiye'nin projeye ilişkin bazı taleplerinden vazgeçtiği öne sürüldü.



İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde yer alan haberde, bir yıldır sürüncemede olan Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Nabucco projesi üzerindeki anlaşmazlık konularının çözüldüğü bildirirken, Hazar Denizi doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Nabucco projesinin 25 Haziran tarihinde imzalanacağı kaydedildi.



Habere göre, üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye'nin yüzde 15'lik indirimli gaz kullanma talebine dönük, "Türkiye bizim mukavele şartlarımızı kabul etti. Herhangi bir ön koşul yok" dedi.



Projenin maliyeti 7.9 milyar Euro



Proje görüşmeleri 2002 yılında başlayan ve 2004 yılında Nabucco gaz boru Hattı şirketi kurulan projede, BOTAŞ (Türkiye), Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya), MOL (Macaristan), OMV (Avusturya) ve RWE (Almanya) olmak üzere 6 paydaş bulunuyor.



Toplam 7,9 milyar euroluk proje maliyetinin yüzde 30'u paydaşlar tarafından kendi öz sermayeleriyle karşılanacak. Bu da her ortak için 400 milyon euro anlamına geliyor.



Öte yandan küresel krizle mücadele kapsamında AB ortak bütçesinde bulunan ve önceki yıllarda kullanılmayan 5 milyar euroluk ödeneğin 3,5 milyar eurosuyla enerji projelerini destekleme kararı alan AB Komisyonunun, stratejik önemde gördüğü Nabucco projesi için ayırdığı 250 milyon euroya, üye ülkeler onay vermemişti.



İlk gaz 2014'te pompalanacak



Doğalgaz boru hattının inşasına 2011 yılında başlanması öngörülüyor. Projenin geliştirilmesi fazının ardından da boru hattından ilk gazın 2014'te pompalanması beklenen projede, ilk etapta 8-10 milyar metkerüplük bir gaz akışı sağlanacak. Daha sonra yıllar itibariyle bu miktarın artırılması ve kapasitenin yıllık 30 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

