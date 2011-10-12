-Nabucco projesinde gecikme yok İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Nabucco Uluslararası Doğalgaz Boru Hattı Şirketi, Nabucco ile ilgili inşaat çalışmalarının 2013 yılında başlamasının planlandığını belirterek, söz konusu çalışmalarda şu an için bir gecikme öngörmediklerini bildirdi. Şirketten, Nabucco Projesi'nin ertelenebileceğine dair yorumları içeren haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, Nabucco ile ilgili takvimin, doğalgaz kaynaklarının erişilebilirliğine bağlı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ''Halihazırda, mevcut takvimi tekrar değerlendirmeden önce Şah Deniz II Konsorsiyumu'nun vereceği kararı beklemekteyiz. Nabucco ile ilgili inşaat çalışmalarının 2013 yılında başlaması planlanmaktadır ve söz konusu çalışmalarda şu an için bir gecikme öngörmüyoruz'' denildi.