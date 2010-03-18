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Ekonomi

Nabucco 2014'te faaliyette

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi CEO'su Mitschek, 2011'de projenin güney kısmında inşaat çalışmalarına başlanacağını, 2014'te de ilk gazın akmış olaca&#

18 Mart 2010 02:00

T24 - Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Üst Yönetici (CEO) Reinhard Mitschek, 2011'de projenin güney kısmında inşaat çalışmalarına başlanacağını, 2014'te de ilk gazın akmış olacağını bildirdi.
     
BOTAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Nabucco üyesi ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı ''Nabucco Üst Yönetim Toplantısı'' Ankara'da yapıldı.
    
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Nabucco olarak bilinen Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin stratejik, siyasi destek alan ticari bir proje olduğunu vurguladı. Yıldız, Türkiye'nin de söz konusu projeye siyasi desteğinin tam olduğunu söyledi.
    
Toplantıda Nabucco National şirketini Türkiye'de kurmak istediklerini belirttiklerini kaydeden Yıldız, toplantının diğer önemli gündem maddesinin de kaynak konusu olduğunu ifade etti. Bakan Yıldız, bu tür toplantıların yapılmaya devam edeceğini de vurguladı.
    
    
İlk gaz 2014'te
    
Toplantının ardından konuşan Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Üst Yönetici (CEO) Reinhard Mitschek ise Nabucco projesiyle ilgili geçen sene yapılan hükümetler arası anlaşmanın ardından 2010 yılında da önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.
    
Mitschek, bu yıl mühendislik çalışmalarına başlanacağını, kaynak ve finans konularında da çalışmalar yapılacağını 2011'de projenin güney kısmında inşaat çalışmalarına başlanacağını, 2014'te de ilk gazın akmış olacağını bildirdi.


 

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