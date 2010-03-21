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Dünya

Nablus'ta iki Filistinli genç daha öldü

21 Mart 2010 15:40

T24- Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Nablus'ta iki Filistinli genç daha hayatını kaybetti. Bu son ölümlerle birlikte son 24 saat içinde Nablus'ta ölen Filistinli gençlerin sayısı 4'e çıktı.
     Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son olay Nablus'un güneyinde, Itamar adlı Yahudi yerleşimi yakınlarında meydana geldi.
     İsrail ordusu yetkilileri, iki gencin bir askeri bıçaklamaya çalıştığını, askerin de onları ateş açarak öldürdüğünü belirttiler.
     Görgü tanıklarına göre, yerleşimin etrafında çok sayıda İsrail askeri konuşlanmış bulunuyor. Askerlerin, bir köyün girişini de kapatarak giriş-çıkışlara izin vermediği öne sürülüyor.

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