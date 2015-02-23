T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nablus ve Cenin elektriksiz kaldı

Filistin'in Batı Şeria bölgesine elektrik dağıtımı yapan İsrailli şirket, 470 milyon dolarlık borçtan ötürü, elektrik kesintisi yaptı

23 Şubat 2015 20:20

Filistin'e elektrik dağıtımı yapan İsrailli Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerinde enerji kesintisi yaptığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlere enerji dağıtan özel elektrik işletmesinin Genel Müdürü Gassan eş-Şeka, "Alacaklarımızın birikmesi nedeniyle Nablus ve Cenin'de öğleden sonra elektrik kesintisi yapıldı" dedi.

Filistin Elektrik Dağıtım Şirketi ise söz konusu kentlere yeniden elektrik verileceği tarihe ilişkin İsrail tarafından kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.

İsrail enerji şirketi, "Filistin hükumeti ile enerji şirketlerinden 470 milyon doları aşan alacağı" nedeniyle Filistin'in bazı bölgelerinde enerji kesintisine gidileceğini duyurmuştu. 

ETİKETLER

nablusceninelektrikfilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24