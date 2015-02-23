Nablus ve Cenin elektriksiz kaldı

Filistin'e elektrik dağıtımı yapan İsrailli Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerinde enerji kesintisi yaptığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlere enerji dağıtan özel elektrik işletmesinin Genel Müdürü Gassan eş-Şeka, "Alacaklarımızın birikmesi nedeniyle Nablus ve Cenin'de öğleden sonra elektrik kesintisi yapıldı" dedi.

Filistin Elektrik Dağıtım Şirketi ise söz konusu kentlere yeniden elektrik verileceği tarihe ilişkin İsrail tarafından kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.

İsrail enerji şirketi, "Filistin hükumeti ile enerji şirketlerinden 470 milyon doları aşan alacağı" nedeniyle Filistin'in bazı bölgelerinde enerji kesintisine gidileceğini duyurmuştu.