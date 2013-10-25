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Nabi Avcı'dan istifa iddiasına yanıt: Barcelona'dan ve Lakers'tan teklif var

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 'Eskişehir'den belediye başkanlığına aday olmak için görevinden istifa ettiği' yönündeki iddialara cevap verdi

25 Ekim 2013 19:12

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Eskişehir'den belediye başkanlığına aday olmak için görevinden istifa ettiği" yönündeki iddialara, "Bize teklif çok. Barselona ısrarlı, Los Angeles Lakers ciddi gibi geliyor" dedi.

Nabi Avcı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la Muş'a geldi. Malazgirt ilçesinde Zafer Çağlayan tarafından yaptırılan Meslek Yüksekokulunun açılışına katılan Bakan Avcı, "Eskişehir'den belediye başkanlığına aday olmak için görevinden istifa ettiği" yönündeki iddialarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

 

'Los Angeles ciddi gibi geliyor'

 

 

"Messi, jübileni yapmadan Barcelona'nın teknik direktörü olarak gel diyor. Los Angeles Lakers'tan teklifler var. Chicago Bulls Michael Jordan'dan sonra zor durumda. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama Barcelona ciddi manada ısrarlı. Kısacası bize teklif çok. Ama Los Angeles Lakers ciddi gibi geliyor."

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