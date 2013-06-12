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Nabi Avcı: Haftasonu mitingleri LYS saatlerine göre ayarlanacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, hafta sonu yapılacak AKP miting saatlerinin LYS sınavlarına göre ayarlandığını söyledi

12 Haziran 2013 23:55

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Lisans Yerleştirme Sınavı dolayısıyla bu hafta sonu yapılacak AKP mitinglerinin erteleneceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Mitingin sınav saatlerine göre ayarlandığını söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Hem ÖSYM hem AK Parti Genel Merkezi'ne sınav takvimini söyledik.Saatler ona göre ayarlandı. Cumartesi günü sınav saat 10.00'da başlıyor, 12.15'te bitiyor. Ankara'da miting saat 17.00'de başlıyor, bir sorun görünmüyor.Pazar günü sabahtan ve öğleden sonra iki sınav var. Öğleden sonraki sınav saat 16.00'da başlıyor. İstanbul'daki miting ise 17.30 başlıyor. Öyle bir ayarlama yapıldı" dedi.

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