Nabi Avcı: Etüt merkezlerini kes-yapıştır sırasında yanlışlıkla koyduk

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanecilerden, etüt merkezlerinin kapatılması konusunun üzerine fazla gidilmemesini istedi. Etüt merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili 5. maddenin, bilgisayar programı Word’de ‘kopyala-yapıştır’ yaparken taslağa yanlışlıkla yazıldığını söyledi. Ayrıca şehirdeki bazı dershanecilerin, Ankara’daki bazı gazetelerden aranarak, ‘Dershanelerin kapatılması yönünde’ demeç vermelerinin istendiği iddia edildi.

Zaman gazetesinden Mehmet Kuru'nun haberine göre, etüt merkezleriyle ilgili yapılan taslak hatasını, toplantıya katılan Eskişehir FEM ve ANAFEN Dershaneleri Genel Müdürü Engin Kara dile getirdi. Kara, toplantıda yaşananları şöyle anlattı: “Bakan beye karşı biraz sınırlarımı zorladım. Kendisinden özür diliyorum. Fakat bakan bey, meselenin bir gazetenin yalan manşetiyle başladığını söyledi. Taslağın, o gazetenin metni olduğunu söylemeleri beni rahatsız etti. Bunun üzerine söz aldım, şöyle dedim: ‘Dershane birliklerine dağıtmış olduğunuz taslak içerisinde 5. madde olarak etüt, eğitim merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak’ yazıyor. Bakanlıkta ‘okuma salonu’ diye bir tabir yok. Bu madde ‘eğitim, etüt merkezlerini de içine alıyor’. Buna Bakan Bey ‘hayır, yok öyle bir şey’ dedi. ‘Ama taslaklarda ‘vardı’ diye ısrar edince bakan bey, ‘hayır, o gazeteden alınmış’ dedi. Bu kez ısrar ederek, ‘bakanlığınızın vermiş olduğu taslakta var’ dedim. Bu sefer de bakan bey, ‘bunu büyütmeye gerek yok. Kopyala-yapıştır yaparken Word’ün azizliğine uğramış. Bizde de verdiğimiz taslaklarda bir şeyler, aksilikler olmuş olabilir.’ dedi.”

Bakan Avcı’nın sözleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Engin Kara yapılan hatayı şu sözlerle eleştirdi: “Bir bakanlığın, ortamın bu kadar gergin, insanların bu kadar kırgın olduğu dönemde birliklere verdiği taslaktaki durumun Word’ün azizliği ile olamayacağını herkes bilir. Böyle komik bir durum mu olur? Siz neyi, nereden alıp kopyala-yapıştır yapıyorsunuz. Taslağa o maddeyi koyun, sonra taslakta ‘o madde yok, gazete yapmış’ deyin. Israr edince de ‘ya bu iş Word’ün azizliğine uğramış’ deyin. Bu durum üzücü.” Genel müdür, bir başka iddiayı da şu sözlerle dile getirdi: “Bazı dershane sahipleri benimle görüşüp ‘toplantıya katılmak istemiyoruz’ dedi. Ayıp olacağını söyleyince şu karşılığı verdiler: “Bizi Ankara’daki bazı gazetelerden aradılar. Ne olur dershanelerin kaldırılması yönüyle fikir beyan edin. Böyle bir talebin yapılmasını anlayamadık.”