Naaşı iki ay sonra bulunan Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu.



Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.



Usta'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrılırken baba Canpolat Usta şehit oğluna "asker selamı" verdi.

Şehidin 2,5 yaşında kızı Miray da yakınlarının kucağında, babasının son yolculuğuna uğurlanışını izledi.



Usta'nın naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene şehidin yakınları, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.