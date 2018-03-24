T24 LogoT24 Logo
Gündem

Naaşı iki ay sonra bulunan Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta son yolculuğuna uğurlandı

Oğuz Kaan Usta, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olmuştu

24 Mart 2018 20:15

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Usta'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrılırken baba Canpolat Usta şehit oğluna "asker selamı" verdi.

Şehidin 2,5 yaşında kızı Miray da yakınlarının kucağında, babasının son yolculuğuna uğurlanışını izledi.

Usta'nın naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin yakınları, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ETİKETLER

Oğuz Kaan Ustaşehitzeytin dalı harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24