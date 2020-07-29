N'Sakala ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldı

Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala transferini bitirdi ve Demokratik Kongolu oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ilk transferi resmen gerçekleştirdi.

N'Sakala, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirip, yıllık 1 milyon Euro'ya Siyah-Beyazlılar'la anlaşmıştı.

Fanatik'in haberine göre; bu akşam Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon'a karşı son kez Alanya formasını giyecek olan Demokratik Kongo'lu konusunda Kara Kartal'ın elini çabuk tuttuğu ve geçtiğimiz günlerde söz aldığı N'Sakala ile ön sözleşme yaptığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncuyla 2+1 yıl üzerinden bir sözleşme yapıldığı bildirildi.