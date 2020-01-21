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Ekonomi

Cep telefonu satışında taksit sayısının düşürülmesi Resmî Gazete'de

3 bin 500 Türk Lirası'nın üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay taksit yapılabilecek

21 Ocak 2020 09:06

Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını 6’dan 3’e indiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı’nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksi sayıları 3 bin 500 Türk Lirası'nın üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise taksit sayısı 18 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

 

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