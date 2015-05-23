Myanmarlı yetkililer: 200’den fazla göçmen kurtarıldı

Myanmarlı yetkililer, Bengal Körfezi'nde insan kaçakçılarının terk ettiği bir teknede 200'den fazla Bangladeşli göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Olayın ardından yayımlanan fotoğraflar ise bölgede yaşanan insanlık dramını çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

Myanmar Enformasyon Bakanı Ye Htut, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Myanmar Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Bengal Körfezi'nde Thinbaw Gway köyünün açıklarında iki tekne bulduğunu belirtti. Htut, teknenin birinde bulunan 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını, diğer teknenin ise boş olduğunu ifade etti.

Göçmenler için işbirliği yapılacak

AA’nın haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ile Endonezyalı mevkidaşı Marsudi Anifah, Myanmar'ın başkenti Naypidav'da Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Aman, Myanmar'ın Güney Asya'daki göçmen krizini çözmek için işbirliği yapmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Tayland hükümetinin ülkenin güneyindeki ormanlık alanda kamp kuran insan kaçakçılarına karşı operasyon başlatmasının ardından çoğunluğunu Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların oluşturduğu göçmenler, teknelere bindirilmiş ve denizin ortasında kaderlerine terk edilmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Bengal Körfezi ile Andaman Denizi'nde yaklaşık 8 bin göçmenin yaşam savaşı verdiği uyarısında bulunmuştu.