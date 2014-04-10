Myanmarlı lider Almanya'ya geliyor



Myanmarlı lider, Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile görüştükten sonra öğleden sonra Başbakan Angela Merkel ile biraraya gelecek.

Aung San Suu Kyi'nin Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Federal Meclis Başkanı Nobert Lammert ile de görüşmesi bekleniyor.

Temaslarda, Myanmar'daki gelişmelerin yanı sıra Aung San Suu Kyi'nin 2015'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine muhtemel adaylığı da konuşulacak.

'Willy Brandt Ödülü'nü alacak

Myanmarlı lidere yarın Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından "şiddet içermeyen demokrasi mücadelesinden ötürü" Uluslararası Willy Brandt Ödülü takdim edilecek.

68 yaşındaki Aung San Suu Kyi, on yıllarca askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da 15 yıldan uzun süre ev hapsinde tutuldu.

Burma ya da Birmanya olarak da bilinen Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, son dönemde Budistlerle Müslümanlar arasında yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelmiş, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmarlı yetkilileri, Rohingya Müslümanlarına karşı "etnik temizlik" ve "insanlığa karşı suç işlemekle" itham etmişti.