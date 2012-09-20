Myanmar'ın Nobel Ödüllü muhalefet lider: Yaptırımlar hafifletilsin

Myanmar’ın Nobel Barış Ödülü sahibi muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ABD ziyaretinde ülkesine yönelik yaptırımların hafifletilmesini istedi.

Ülkesinde yıllarca ev hapsinde kaldıktan sonra ilk kez ABD’ye ziyarette bulunan muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Suu Kyi, Myanmar'a demokratik reformları gerçekleştirmesi yönünde baskı aracı olarak kullanılan yaptırımların hafifletilmesini istedi.,

Clinton ile görüşmesinin ardından Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde bir konuşma yapan Suu Kyi “Gereksiz yere yaptırımlara bağlanıp kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Zira halkımızın kendi kaderinden sorumlu olmasını ve dış desteğe çok fazla bağımlı kalmamasını istiyorum” dedi. Ülkesinde demokrasi yönündeki ivmenin kaybolmaması gerektiğini vurgulayan Suu Kyi "İlk engeli aştık ama aşmamız gereken daha birçok engel var" diye konuştu.

Kuzey Kore ile ilişkiler

ABD Dışişleri Bakanı Clinton ise Myanmar’daki reform sürecine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Clinton Myanmar ile Kuzey Kore arasındaki yakın askerî ilişkilere dair de endişeli olduklarını ifade etti. Ayrıca ülkede siyasi tutukluların serbest bırakılması gereğine de dikkat çekti.

Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein’in gelecek hafta ABD’ye bir ziyarette bulunması bekleniyor. Thein Sein siyasi bir açılım yaptığını gösteren bir işaret olarak bir af kapsamında, 60’ı siyasi olmak üzere ülkedeki 514 tutuklunun serbest bırakılacağını açıklamıştı. Muhalefetin iddialarına göre ülkede 300 kişi daha parmaklıklar arkasında bulunuyor.

Aung San Suu Kyi, Myanmar askerî cuntası altında son 23 yılın 15’ini ev hapsinde geçirmek zorunda kalmıştı. Nobel Barış Ödülü sahibi siyasetçi ancak 2010 yılında serbest bırakılmıştı. 1962'den beri ülkenin yönetimini elinde tutan ordu 2010'da yerini sivil bir yönetime bırakmış, ülkede demokratik reformlar başlamıştı. (Deutsche Welle Türkçe)