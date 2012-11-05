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Dünya

Myanmar'dan Müslümanlara ev sözü

Arakanlı Müslümanlar canlarını kurtarmak için kaçtıkları komşu Bangladeş'te başka bir savaş vermek zorunda kalıyor

05 Kasım 2012 20:34

 

Myanmar'da hükümet, Arakan'da evini terk etmek zorunda kalanlara yeni ev verecek. "Öncelik, evini terk etmek zorunda kalan on binlerce kişinin " diyen Myanmar Dışişleri Bakanı Lvin, Müslüman, Budist ayrımı yapmadan, bu insanların yeni evlere yerleştirileceğini söyledi.

Myanmar hükümeti, ülkenin batısında Arakan eyaletinde Rakhine Budistleri ve Rohingya Müslümanları arasındaki şiddet olayları nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanlar için çözüm bulma sözü verdi.

Myanmar Dışişleri Bakanı Vunna Maung Lvin, Asya ve Avrupa'daki liderlerin katıldığı bir zirve için bulunduğu Loas'un başkenti Vientiane'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin şu an için önceliği, evini terk etmek zorunda kalan on binlerce kişinin, taraflar arasında ayrım yapılmaksızın yeni evlere yerleştirilmesi" dedi.

 

Barış ve istikrar istiyoruz

 

Hükümetin şiddet olaylarının yeniden patlak vermemesi için konuya özenle yaklaştığını belirten Myanmar Dışişleri Bakanı, bölgede barış ve istikrar istediklerini söyledi.

Myanmar'da Budistler ile Müslümanlar arasındaki şiddet olayları, yeni bir göç dalgasına neden olmuştu. Birleşmiş Milletler, Kurban Bayramı'nda, Arakan eyaletinde Rohingya Müslümanlarını hedef alan şiddet olayları nedeniyle 27 bin Müslüman'ın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

 

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