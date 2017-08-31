Myanmar'dan kaçış sürüyor

Myanmar'da şiddetin tırmanması yüzünden Cuma gününden bu yana komşu Bangladeş'e sığınan Rohinga Müslümanlarının sayısı 27 bini aştı. Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada Myanmar ordusu ile Rohinga asileri arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar en az 117 kişinin öldüğü belirtildi. IOM sözcüsü Chris Lom çoğu resmi makamlara kaydını yaptırmadığı için Bangladeş'e sığınanların gerçek sayısını kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Perşembe günü iki ülkeyi ayıran nehirden geçmeye çalışırken devrilen teknede 20 kadın ve çocuk cesedine daha rastlandı. Myanmar hükümeti binlerce Budisti çatışma bölgesinden tahliye etti.

Myanmar'ın ulusal lideri Aung San Suu Kyi yıllardır kötü muameleye tabi tutulan Rohinga Müslümanlarının sorunlarına eğilmemesi nedeniyle Batılı devletler tarafından eleştiriliyor.

Sınırın Myanmar bölgesinde iltica edebilmek için bekleyenlerin sayısı da binlerle ifade ediliyor. Bangladeş'te 400 bin dolayında Rohinga'nın yaşadığı tahmin ediliyor. Bangladeş makamları Çarşamba günü küçük teknelerle sınırı aşmaya çalışan 366 Rohinga'yı Myanmar'a geri göndermişti.

BM'den Bangladeş hükümetine çağrı

Çatışmalar Cuma günü Myanmar'ın batı eyaleti Rakhayn'da Rohinga asilerinin polis ve ordu noktalarına saldırması üzerine patlak vermişti. Bölgedeki muhabirler tarafından köylerin ateşe verildiği ve gerginliğin had raddeye çıktığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş hükümetine Myanmar'dan kaçanların korunması için çağrıda bulundu.

Malezya'da düzenlenen Myanmar Rohingalarıyla dayanışma gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Başkent Kuala Lumpur'daki gösteride, ‘Rohinga soykırımına son verilsin' ve ‘Rohingaları koruyun' yazılı pankartlar taşındı.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Sefalet çeken Myanmar'daki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğratılan azınlıkları arasında yer alıyorlar.

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DW, Reuters, afp/AG, BK