Myanmar'daki seçimlerde 'hile' şüphesi

Myanmar tarihine ilk demokratik seçim olarak geçen 2015 Kasım seçimlerinde, oyların yüzde 80’ini alan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi genel başkanı Aung San Suu Çii, “Seçimin sabote edilmesi halinde halkın iradesinin sabote edileceğini" söyledi. Bir NLD sözcüsü de seçim sonuçlarının kasten geciktirildiğini öne sürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre; liderliğini yaptığı Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi'nin (NLD) Parlamento çoğunluğunu kazandığını söyleyen Suu Çii, Cunta gölgesinde geçen seçimler için "Özgür değil fakat adil" yorumunu yaptı. BBC’ye konuşan Nobel'li lider, Myanmar halkını kutladı. Suu Çii, "Muhtemelen Parlamento'nun yaklaşık yüzde 75'ini alacağız" dedi.

Ordu tarafından yazılan anayasaya göre; Cumhurbaşkanı olma hakkı bulunmayan Suu Çii, "Cumhurbaşkanlığı için birini bulacağını" söyledi. Seçimin sobote edilip edilmeyeceği yönündeki soruya ise Suu Çii, "Halkın iradesini sabote etmiş olurlar" yanıtını verdi.

Ordu destekli iktidar “kaybettik” dedi

Suu Çii'nin Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) tarafından dün yapılan açıklamada, "muhalefetin sandalyelerin yüzde 70'ini kazanma yolunda göründüğü" belirtilmişti.

Öte yandan, iktidardaki ordu destekli Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) de seçimi kaybettiğini kabul etti. AFP'nin haberine göre; Seçim Komitesi, Parlamento'nun 440 üyeli alt kanadında şu ana kadar açıklanan 88 sandalyeden 78'ini NLD'nin kazandığını duyurdu. Cunta yönetimince yazılan anayasaya göre; Parlamento'nun alt kanadının orduya ayrılan 4'te 1'ini halk seçemiyor.

Resmi sonuçlar ayrıca NLD'nin bölgesel meclislerde de zafer kazandığını ortaya koyuyor. Suu Çii'nin partisi, şimdiye kadar resmileşen 107 sandalyeden 97'sini kazandı.

NLD Sözcüsü Win Htein, Seçim Komisyonu'nu sonuçları kasten geciktirmekle suçlarken, "Belki hile ya da başka bir şey yapmak istiyor" diye konuştu.

ABD'den Myanmar'a tebrik

ABD yönetimi, Myanmar'da hafta sonu yapılan seçimler dolayısıyla Myanmar halkını kutladı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında, ilk seçim sonuçlarını gördüklerini, ancak resmi rakamlar ile uluslararası gözlemcilerin raporlarının da beklenmesini desteklediklerini söyledi.

Earnest, "Ancak açık olan şu ki, ilk kez Burma'daki (Myanmar) milyonlarca kişi anlamlı ve rekabete dayalı bir seçimde oy kullandı. Bazı yapısal ve sistemle ilgili kusurlara rağmen pazar günkü seçimlerin Burma'nın demokratik reform sürecinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. ABD, Burma halkını seçim nedeniyle tebrik etmekte ve bu tarihi seçimlerin barışçıl şekilde yapılması için birlikte çalışan ülkedeki herkesi ve tüm kurumları takdir etmektedir" dedi.

Müslümanlar aday da olamadı oy da kullanamadı

Ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nin seçimlere katılım oranı ve halkın oy kullanma konusundaki isteğinden etkilendiğinin altını çizen Earnest, seçimde tüm kesimlerin ve etnik grupların temsil edildiğini öne sürdü.

Fakat 51 milyonluk nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan Müslümanların aday olmasına ve oy kullanmasına izin verilmedi. Suu Çii'nin partisi NLD ise Arakan Müslümanları konusundaki sessizliği ve diğer etnik halkların siyasi hak ve özgürlükleriyle ilgili duruşu nedeniyle eleştiriliyor.

Halk ordudan tedirgin

Myanmarlı birçok seçmen, ordunun 1990'da yaptığı gibi bu seçimde de olası bir mağlubiyeti kabul etmeyeceğini düşünüyor. Suu Çii'nin kazandığı seçimlerin sonuçları cunta yönetimi tarafından tanınmamış ve çok sayıda muhalif politikacı sürgüne gitmişti. Suu Çii de bu tarihten sonraki 20 yılın büyük bölümünü ev hapsinde geçirmişti.